В матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Лион" и "Тулуза" голландский полузащитник "львов" Мемфис Депай забил прекрасный гол ударом с середины поля.

Игра прошла в Лионе и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Окончательный результат на 82-й минуте установил как раз Депай. Голландский футболист получил мяч в центре поля стоя спиной к воротам соперника, но каким-то образом увидел, что вратарь соперника вышел далеко из ворот. Депай моментально развернулся, моментально оценил ситуацию и нанес удар по воротам. Голкипер "Тулузы" Альбан Лафон оказался бессилен что-либо сделать в этой ситуации.