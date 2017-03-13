Игра прошла в Лионе и завершилась победой хозяев со счетом 4:0. Окончательный результат на 82-й минуте установил как раз Депай. Голландский футболист получил мяч в центре поля стоя спиной к воротам соперника, но каким-то образом увидел, что вратарь соперника вышел далеко из ворот. Депай моментально развернулся, моментально оценил ситуацию и нанес удар по воротам. Голкипер "Тулузы" Альбан Лафон оказался бессилен что-либо сделать в этой ситуации.
ВИДЕО: Футболист "Лиона" забивает супергол ударом с центра поля
Foto: AFP/Scanpix
В матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу между командами "Лион" и "Тулуза" голландский полузащитник "львов" Мемфис Депай забил прекрасный гол ударом с середины поля.
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