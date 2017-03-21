"Фри Стейт Старс", за который выступает Анас, сумел на выезде сыграть с "Аяксом" вничью (2:2), а Анас забил оба мяча своей команды.

На радостях во флеш-интервью футболист заявил: "Спасибо, что меня признали лучшим игроком матча. Люблю своих фанатов, жену и девушку". Сказав что-то лишнее, Анас это заметил и тут же попытался исправить ситуацию: "Я имел в виду жену, извините. Моя жена, Лизел, я очень люблю тебя".

Позже нападающий из Ганы объяснил, что подругой называет собственную дочь и не волнуется по поводу возможной реакции супруги. "Моя семья знает, что я называю дочь своей подругой. Вот что я имел в виду. У меня нет подруги. Я люблю свою жену. Она дала мне двоих детей, она прекрасна и знает, какой я человек, так что я не волнуюсь", — заключил Анас.