В среду, 22 февраля, прошел отложенный матч 16-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором "Валенсия" дома принимала лидера турнира мадридский "Реал".

"Королевский клуб" полностью проиграл дебют матча, пропустив два мяча на 4-й и 9-й минутах. Сперва гостей неприятно удивил Дзадза. Итальянский нападающий принял мяч спиной к воротам Наваса, резко развернулся перед Вараном и нанес неотразимый удар в дальний верхний угол.

Через пять минут "Валенсия" организовала быстрый контрвыпад (мяч потерял, к слову, Варан), завершившийся точным выстрелом Орельяны — 2:0.

Дальше начался сумасшедший футбол с обоюдоострыми атаками и неиспользованными моментами, пока Криштиану Роналду за минуту до перерыва не отыграл один мяч.

В середине второго тайма антигерой матча Варан едва не "привез" третий гол, а буквально через минуту Диего Алвес вытащил мяч из-под перекладины после удара Бензема. А вскоре арбитр имел все основания назначить 11-метровый в пользу "Валенсии" за фол Серхио Рамоса.

Под конец матча у ворот хозяев поля "Реал" устроил настоящий пожар, мяч только и делал, что метался по штрафной "Валенсии". Тем не менее "Летучие мыши" сумели выстоять и нанести лидеру чемпионата второе поражение в этом сезоне — 2:1.

Таким образом, мадридский "Реал" не сумел увеличить отрыв от "Барселоны", но у команды Зинедина Зидана все равно еще остается матч в запасе.

Чемпионат Испании (отложенный матч 16-го тура):

Валенсия — Реал Мадрид 2:1 (2:1)

Голы: Дзадза (4), Орельяна (9) — Роналду (44)

Валенсия: Диего Алвес, Гарай, Гайя, Жоау Канселу, Мангаля, Парехо, Перес, Орельяна (Солер, 56), Нани (Сикейра, 39), Дзадза (Суарес, 74), Мунир.

Реал М: Навас, Варан (Начо, 73), Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос, Каземиро, Модрич (Васкес, 76), Хамес (Бэйл, 62), Роналду, Бензема.

Предупреждения: Дзадза (19), Карвахаль (29), Мунир (43), Перес (54), Варан (59), Мангаля (67), Парехо (90).

22 февраля. Валенсия. "Месталья". 45 833 зрителя.

1 Реал М 22 52

2 Барселона 23 51

3 Севилья 23 49

4 Атлетико М 23 45

5 Реал Сосьедад23 41

6 Вильярреал 23 39

7 Эйбар 23 35

8 Атлетик Б 23 35

9 Сельта 22 33

10 Эспаньол 23 32

11 Алавес 23 30

12 Лас-Пальмас 23 28

13 Малага 23 26

14 Валенсия 23 26

15 Бетис 22 24

16 Депортиво 22 19

17 Леганес 23 18

18 Спортинг 23 16

19 Гранада 23 16

20 Осасуна 23 10