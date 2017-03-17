Во время проходившего в американском Бей-Хилле (штат Флорида) турнира PGA Arnold Palmer Invitational по гольфу один из игроков повстречал на своем пути крокодила и прогнал его с поля.

Смельчаком оказался 26-летний американский гольфист Коди Гриббл. Он подошел сзади к опасной рептилии, дремавшей на берегу водоема, и похлопал ее по хвосту. От неожиданности крокодил подпрыгнул и бросился в воду.

Позднее Гриббл рассказал USA Today подробности: "Он лежал на моем пути и выглядел так, словно ему не помешало бы встряхнуться. Мне захотелось немного адреналина, хотя я не очень боялся. Аллигатор может быстро напасть на тебя, но если ты подходишь к нему сзади, то он убежит".

Для Флориды увидеть аллигатора на полях для гольфа — явление вполне рядовое. Популяция этих рептилий частенько выползают на берег во время игры из близлежащих водоемов.