Сегодня в Санкт-Петербурге и Москве прошли вторые матчи в двух четвертьфинальных парах розыгрыша Кубка Гагарина и в них случились довольно курьезные голы.

Питерский СКА Олега Знарка жаждал реванша с московскими динамовцами и еще в первом периоде дважды реализовал большинство после бросков Евгения Кетова и Вадима Шипачева. Динамовцам очень долго не удавалось размочить ворота Коскинена, но им особо и не позволяла приближаться защита армейцев. В третьем периоде "бело-голубые", например, за первых 14 минут не нанесли ни одного броска. И здесь, утративший бдительность финский кипер СКА пропустил шайбу после броска Андрея Кутейкина от красной линии (см.видео ниже). Так "Динамо" сократило отставание до минимума, но спасти игру у гостей не получилось — 2:1 в пользу СКА и 1-1 в серии.

Наставник "Динамо" Сергей Орешкин намекнул после игры снова на судейство: "Нелегко выиграть игру, когда имеешь 22 минуты штрафа" (СКА получил в этом матче — 12 мин).

Мартыньш Карсумс провел на льду более 20 минут (второй показатель среди динамовских нападающих), еще две отсидел в штрафном боксе, дважды бросал по воротам и применил три силовых приема.

В поединке между московским ЦСКА и ярославским "Локомотивом" счет был открыт при не менее курьезных обстоятельствах. Нападающий "Локо" Даниил Апальков прострелил вдоль ворот, а капитан армейцев Денис Денисов неудачно принял шайбу и забросил ее в собственные ворота.



За 31 секунду до перерыва ЦСКА сумел отыграться благодаря голу Александра Попова, но в начале второй 20-минутки Егор Аверин вновь вывел ярославцев вперед.

В заключительной трети матча Петри Контиола увеличил перевес ярославцев до 3:1, на что хозяева быстро ответили голом Джеффа Плэтта. Далее, за 6,5 минут до сирены Андрей Локтионов вернул "Локомотиву" преимущество в две шайбы. Валерий Ничушкин, правда, смог вновь сократить отставание до минимума за минуту до окончания периода, но не боле того — 3:4 в пользу "Локомотива" и в серии тоже 1-1.

Кубок Гагарина-2017. 1/4 финала (вторые матчи):

СКА Санкт-Петербург — Динамо Москва 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

1:0 — Кетов (Коскиранта, Белов) — 12:55 (5x4)

2:0 — Шипачев (Гусев) — 18:30 (5x4)

2:1 — Кутейкин — 53:21 (5x5)

Счет в серии — 1:1.



ЦСКА Москва — Локомотив Ярославль 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)

0:1 — Апальков — 16:58 (5x5)

1:1 — Попов (Ничушкин) — 19:29 (5x5)

1:2 — Аверин (Локтионов) — 22:12 (5x5)

1:3 — Контиола (Козун, Накладал) — 43:51 (5x4)

2:3 — Плэтт (Панин, Кугрышев) — 45:17 (5x5)

2:4 — Локтионов (Аверин) — 53:28 (5x5)

3:4 — Ничушкин (Киселевич, Да Коста) — 58:59 (6x5)

Счет в серии: 1-1.

