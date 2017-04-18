Прошедшей ночью в плей-офф Кубка Стэнли состоялись четыре матча и во всех дело дошло до овертайма. Третье поражение от "Нэшвилла" терпит уже победитель Западной конференции "Чикаго", а "Вашингтон", несмотря на голы Овечкина и Кузнецова, уступил второй матч в серии "Торонто".

"Торонто Мэйпл Лифс" вырвал победу у "Вашингтон Кэпиталз", уступая по ходу матча 1:3. "Столичные" уже к пятой минуте после бросков Никласа Бекстрема и Александра Овечкина вели — 2:0.

До перерыва Остон Мэттьюс отыграл одну шайбу, но в начале второго периода Евгений Кузнецов восстановил перевес до двух шайб (3:1). И тем не менее канадский клуб на своем льду все равно спасся, а в овертайме и вырвал вторую победу в серии — 4:3. Ее принес точный бросок Тайлера Бозака.

"Оттава" лихо начала встречу в гостях против "Бостона", забросив на 8-й минуте встречи за 25 секунд сразу две шайбы (отличились Майк Хоффман и Дерек Брассар). В начале второй трети матча Хоффман в большинстве довел перевес "сенаторов" до трех шайб, однако затем стали удивлять уже "мишки". Сперва Ноэль Аккьяри и Дэвид Бэйкс с разницей в 45 секунд сократили отставание до минимума, а Давид Пастрняк на 34-й минуте восстановил равновесие — 3:3.

Больше в основное время шайб забито не было, а победу все-таки вырвал "Сенаторз" на 6-й минуте овертайма, когда цели достиг бросок Бобби Райана — 4:3 в пользу "Оттавы" и 2-1 в серии.

Победитель "Запада" в регулярном чемпионате "Чикаго Блэкхоукс" проиграл уже третий матч подряд восьмой команде конференции "Нэшвилл Предаторз". И здесь в счете вели гости, выигрывавшие после второго периода — 2:0 (после бросков Денниса Расмуссена и Патрика Кейна). Но "хищникам" на своем льду в "Бриджстоун-Арене" удалось не только перевести игру в овертайм благодаря дублю Филипа Форсберга, но и вырвать там победу на 17-й минуте (решающий гол в активе Кевина Фиала) — 3:2.

"Чикаго" теперь уступает в серии 0-3 и следующее поражение для команды может означать конец сезона. В такую же ситуацию угодил "Калгари Флэймз", который на своем льду против "Анахайм Дакс" вел сперва 2:0, потом 4:1 и все равно умудрился проиграть в овертайме — 4:5. Решающий гол на счету Кори Перри, а отличился он спустя полторы минуты как начался дополнительный период. "Анахайм" повел в серии 3-0 и находится в шаге от выхода в четвертьфинал.

Кубок Стэнли-2017. 1/8 финала:

Торонто Мэйпл Лифс — Вашингтон Кэпиталз 4:3 ОТ (1:2, 2:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Бекстрем (Шмидт, Оши) — 02:43 (4x4)

0:2 — Овечкин (Бекстрем, Оши) — 04:49 (5x5)

1:2 — Мэттьюс (Райлли) — 14:08 (5x5)

1:3 — Кузнецов (Юханссон, Уильямс) — 25:39 (5x5)

2:3 — Кадри (Комаров) — 35:13 (5x5)

3:3 — Нюландер (Мэттьюс, Хайман) — 39:20 (5x5)

4:3 — Бозак (Кадри, Райлли) — 61:37 (5x4)

Счет в серии: 2-1.



Бостон Брюинз — Оттава Сенаторз 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

0:1 — Хоффман (Карлссон, Смит) — 07:15 (5x5)

0:2 — Брассар (Райан, Стольберг) — 07:40 (5x5)

0:3 — Хоффман (Уайдман, Брассар) — 23:42 (5x4)

1:3 — Аккьяри (Лайлз, Нэш) — 26:05 (5x5)

2:3 — Бэйкс (Лайлз, Кросс) — 26:47 (5x5)

3:3 — Пастрняк (Макэвой, Спунер) — 33:51 (5x4)

3:4 — Райан (Туррис, Карлссон) — 65:43 (5x4)

Счет в серии: 1-2.

Нэшвилл Предаторз — Чикаго Блэкхоукс 3:2 ОТ (0:0, 0:2, 2:0, 1:0)

0:1 — Расмуссен (Крюгер, Паник) — 21:05 (5x5)

0:2 — Кейн (Кит, Тэйвз) — 31:15 (5x4)

1:2 — Форсберг (Арвидссон) — 44:24 (5x5)

2:2 — Форсберг (Эллис, Джохансен) — 54:08 (5x5)

3:2 — Фиала (Нил, Ернкрок) — 76:44 (5x5)

Счет в серии: 3-0.



Калгари Флэймз — Анахайм Дакс 4:5 ОТ (2:1, 2:1, 0:2, 0:1)

1:0 — Монахан (Брауэр, Годро) — 02:10 (5x4)

2:0 — Верстиг (Монахан, Броди) — 09:18 (5x4)

2:1 — Ритчи (Верметт, Линдхольм) — 15:33 (5x5)

3:1 — Стоун (Броди, Баклунд) — 24:34 (5x5)

4:1 — Беннетт (Баклунд, Джиордано) — 28:33 (5x4)

4:2 — Теодор (Ракелль, Биекса) — 39:11 (5x5)

4:3 — Томпсон (Линдхольм, Перри) — 51:14 (5x5)

4:4 — Теодор (Биекса, Томпсон) — 55:39 (5x5)

4:5 — Перри (Ракелль, Томпсон) — 61:30 (5x5)

Счет в серии: 0-3.