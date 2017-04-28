Первый матч 1/4 финала Кубка Стэнли между клубами "Вашингтон Кэпиталз" и "Питтсбург Пингвинз" остался за "пингвинами", даже несмотря на голы российских форвардов "столичных" Александра Овечкина и Евгений Кузнецова.

Стартовая 20-минутка голов не принесла, а в дебюте второй с интервалом в 52 секунды дважды отличился капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби. До перерыва Александр Овечкин сумел отыграть одну шайбу на 39-й минуте.

So @ovi8 is going to join in on this scoring stuff and absolutely launch it. #StanleyCup #WSHvsPIT pic.twitter.com/VmPwi2KMSF— NHL (@NHL) April 28, 2017

Ближе к середине заключительного периода Евгений Кузнецов сравнял счет. И все-таки последнее слово осталось за гостями: на 53-й минуте встречи Ник Бонино принес "Питтсбургу" победу — 3:2.

В другом четвертьфинальной серии "Оттава Сенаторз" начала дома с волевой победы над "Нью-Йорк Рейнджерс" — 2:1. В середине матча Райан Макдона вывел гостей, реализовав большинство. За полторы минуты до перерыва Райан Дзингел восстановил равновесие, также использовав численный перевес, а решающую шайбу за четыре минуты с небольшим до финальной сирены забросил Эрик Карлссон. "Сенаторы" повели в серии (1-0).

Кубок Стэнли-2016/17. 1/4 (первые матчи):

Вашингтон Кэпиталз — Питтсбург Пингвинз 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

0:1 — Кросби (Гюнцель, Хернквист) — 20:12 (5x5)

0:2 — Кросби (Хернквист, Мяяття) — 21:04 (5x5)

1:2 — Овечкин (Эллер, Оши) — 38:17 (5x5)

2:2 — Кузнецов (Нисканен) — 48:05 (5x5)

2:3 — Бонино (Уилсон, Шульц) — 52:36 (5x5).

Счет в серии: 0-1.



Оттава Сенаторз — Нью-Йорк Рейнджерс 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

0:1 — Макдона (Цуккарелло, Бучневич) — 27:10 (5x4)

1:1 — Дзингел (Барроуз, Туррис) — 38:39 (5x4)

2:1 — Карлссон (Хоффман, Мето) — 55:49 (5x5).

Счет в серии: 1-0.

