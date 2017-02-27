Венесуэльский лыжник Адриан Солано, ставший всемирно известным благодаря задержанию в парижском аэропорту и неуклюжему выступлению на чемпионате мира 2017 года в финском Лахти, получил предложение тренироваться в России, сообщает "Р-Спорт".

Напомним, что Солано стартовал в прологе чемпионата мира по лыжным видам спорта, но не смог завершить 10-километровую дистанцию, поскольку двигался довольно медленно, часто падал и в итоге к отметке 6,1 км уступал лидеру уже почти сорок минут.

Теперь спортсмена из Венесуэлы приглашают тренироваться в Россию.

"Я чувствую себя счастливым, чувствую гордость. Вся Россия была со мной, это невообразимая поддержка. Не представляете, какое количество сообщений я получил! Мне даже написал тренер российских паралимпийцев: "Адриан Солано? Добро пожаловать в мой дом. Могу тебя тренировать, никаких денег не надо, это просто очень интересно, ты воодушевляешь своей целеустремленностью". И таких сообщений масса", — отметил венесуэльский лыжник.