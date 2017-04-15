Четвертая игра финала началась для СКА с холодного душа: уже на 27-й секунде счет открыл Виктор Антипин, получивший отличную передачу от капитана Сергея Мозякина.

Хозяева льда не сразу, но постепенно пришли в себя и обрушили на ворота Кошечкина град бросков. В первом периоде их преимущество по этому компоненту выражалось в цифрах 23-7, но счет на табло показывал преимущество абсолютно в другую сторону — 0:1.

С началом второй 20-минутки армейцы продолжили давить на ворота соперника и вскоре их защитник Динар Хафизулин, первым успел на добивание — 1:1.

"Магнитка" приняла вызов и выдала великолепный отрезок в середине матча, а вышла вперед еще раз благодаря индивидуальным усилиям Оскара Осалы — 1:2. Спустя минуту Данис Зарипов мог забивать третий гол, но его броску чуть-чуть не хватило точности.

Буквально перед вторым перерывом гости остались в меньшинстве, а Гусев упустил возможность сравнять результат, не сумев переиграть на пятачке кипера "Металлурга". Однако что не удалось Гусеву, удалось другому защитнику СКА Андрею Зубареву. Не отличавшийся до позавчерашнего дня в форме армейцев ни разу, Зубарев забросил уже второй гол за два матча — 2:2.

После этого "Металлург" дважды оставался в меньшинстве. Особенно странным получилось второе удаление — Зарипова "за блокировку". Вот оно, ну и реакция нападающего магнитогорцев с употреблением ненормативной лексики примечательна.



Это большинство и оказалось ключевым в матче. Последовал щелчок Херсли, шайба прилетела в маску Кошечкина, но остановить игру судьи не успели, сразу последовало добивание Хафизуллина — 3:2. Статистика этого хоккеиста тоже примечательна: за весь регулярный сезон (провел 46 матчей) он отличился трижды, а тут уже в плей-офф забил три гола.

На предпоследней минуте судьи удалили Кетова, дав "Металлургу" поиграть в большинстве 15 секунд. Но этого оказалось слишком мало чтобы забить такой команде, как СКА, за такой короткий промежуток времени.

Таким образом, армейцы выиграли третий матч в серии, причем все голы сегодня забивали их защитники. Ну и стоит добавить, что в отличие от СКА, игравшего в этом матче в большинстве трижды, "Магнитка" провела в таком формате за всю игру менее минуты.

По окончании встречи наставник "Металлурга" Илья Воробьев был краток и лаконичен: "СКА с победой, грамотно, у меня все". А на вопрос был ли фол у Зарипова на Шипачеве в третьем периоде, наставник "Магнитки" рассмеялся и это было уже похоже на нервный смех.



Кубок Гагарина-2017. Финал (4-й матч):

СКА Санкт-Петербург — Металлург Магнитогорск 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Шайбы: 0:1 Антипин (Бирюков, Мозякин, 00:27). 1:1 Хафизуллин (Шипачев, Гусев, 22:39). 1:2 Осала (Сантала, 34:14). 2:2 Зубарев (Прохоркин, Гусев, 41:28). 3:2 Хафизуллин (Херсли, Гусев, 52:05-бол.)

Броски: 50 — 24.

Вратари: Коскинен — Кошечкин.

Штраф: 6 — 8.

Счет в серии: 3 — 1.

