Матч первого круга турнира серии Challange в американском Сарасоте (штат Флорида) был приостановлен из-за звуков интимной близости, мешающих теннисистам сосредоточиться.

Это был поединок между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером. Тиафо собирался подавать, как вдруг отвлекся, услышав стоны, доносившихся где-то неподалеку.

Недоумевающие теннисисты прекратили играть. Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда вроде бы доносились звуки. А Тиафо позже крикнул: "Не может он быть настолько хорош!".

Комментатор онлайн-трансляции сперва предположил, что на телефоне кого-то из зрителей на трибунах идет "взрослое кино", но несколько розыгрышей спустя признал: звук — живой и доносится из жилого дома неподалеку.

Занимающий в мировом рейтинге АТР 87 место Фрэнсис Тиафо в итоге выиграл встречу со счетом 6:3, 6:2.