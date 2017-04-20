Это был поединок между американцами Фрэнсисом Тиафо и Митчеллом Крюгером. Тиафо собирался подавать, как вдруг отвлекся, услышав стоны, доносившихся где-то неподалеку.
Недоумевающие теннисисты прекратили играть. Крюгер запустил теннисный мяч в сторону, откуда вроде бы доносились звуки. А Тиафо позже крикнул: "Не может он быть настолько хорош!".
Комментатор онлайн-трансляции сперва предположил, что на телефоне кого-то из зрителей на трибунах идет "взрослое кино", но несколько розыгрышей спустя признал: звук — живой и доносится из жилого дома неподалеку.
Занимающий в мировом рейтинге АТР 87 место Фрэнсис Тиафо в итоге выиграл встречу со счетом 6:3, 6:2.