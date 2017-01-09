Матч регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги (АХЛ) между "Бейкерсфилд Кондорс" и "Онтарио Рейн" прошел на открытой арене при проливном дожде.

Встреча, именуемая Outdoor Classic, состоялась на арене колледжа Бейкерсфилд в одноименном калифорнийском городе. Практически весь стартовый отрезок матча шел проливной дождь, заметно повлиявший на качество льда.



К такой погоде быстрее приноровились игроки "Онтарио", открывшие счет в конце первой трети. Едва началась вторая, гости удвоили свой перевес.

Организаторы Outdoor Classic не стали прерывать игру и в дальнейшем хоккеистам "Бейкерсфилда" удалось переломить ход матча. Сперва они перевели игру в овертайм, а там добились и победы — 3:2.

