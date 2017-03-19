В студии разбирался курьезный момент с выходом один в один нападающего "Эвеланш" Блэйка Комо, который не стал бросать сам, а отдал зачем-то передачу ехавшему сзади партнеру Натану Маккиннону, которую перехватил защитник "Джетс". При этом "виртуальный выстрел" нарисованного полового органа пришелся прямо в голкипера "Виннипега" Коннора Хеллебака. Горе-эксперт не сразу осознал, что у него получилось на экране и почему над ним смеется вся студия.
ВИДЕО: Хоккейный эксперт случайно нарисовал в прямом эфире порнографию
Забавный случай произошел с одним экспертом на венгерском телевидении. Во время разбора эпизода матча чемпионата НХЛ между "Виннипегом" и "Колорадо" (6:1) эксперт так увлекся, что не заметил, как нарисовал на интерактивной доске извергающийся мужской член.
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