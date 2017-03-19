В студии разбирался курьезный момент с выходом один в один нападающего "Эвеланш" Блэйка Комо, который не стал бросать сам, а отдал зачем-то передачу ехавшему сзади партнеру Натану Маккиннону, которую перехватил защитник "Джетс". При этом "виртуальный выстрел" нарисованного полового органа пришелся прямо в голкипера "Виннипега" Коннора Хеллебака. Горе-эксперт не сразу осознал, что у него получилось на экране и почему над ним смеется вся студия.