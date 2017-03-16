Российский вратарь пропустил в середине матча кистевой бросок защитника "Флэймз" Дуги Хэмилтона, нанесенный от красной линии. Эта шайба позволила "Калгари" сравнять счет, но больше до финальной сирены "огоньки" переиграть Худобина не сумели. Тогда как хоккеисты "Бостона" отправили в ворота не знавшего поражений уже на протяжении 10 матчей соперника три безответные шайбы и добились победы — 5:2.

Форвард "Брюинс" Брэд Маршан отметился в этом матче 36-м голом в сезоне и вышел в лидеры чемпионата среди снайперов. Результативная передача еще помогла ему оформить уже 76 очков и с таким показателем Маршан догнал лидировавших в гонке бомбардиров Патрика Кейна ("Чикаго") и Конора Макдэвида ("Эдмонтон").