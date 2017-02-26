Тренер "МЮ" португалец Жозе Моуринью в четвертый выиграл Кубок лиги, сравнявшись по числу побед с рекордсменами Брайаном Клафом и Алексом Фергюсоном.

По ходу встречи "манкунианцы" вели 2:0, но два гола Габбьядини в концовке первого и начале второго таймов помогли "Саутгемптону" отыграться. Ничья держалась до 87-й минуты, когда победу "МЮ" принес шведский форвард Златан Ибрагимович.

Кубок английской лиги. Финал

Манчестер Юнайтед — Саутгемптон 3:2 (2:1)

Голы: Ибрагимович 19 87, Лингард 38 — Габбьядини 45, 48.

Манчестер Юнайтед: Де Хеа, Смоллинг, Байи, Рохо, Валенсия, Лингард (Рэшфорд, 77), Погба, Эррера, Мата (Кэррик, 46), Марсьяль (Феллайни, 90), Ибрагимович.

Саутгемптон: Форстер, Стивенс, Бертран, Соареш, Йосида, Редмонд, Уорд-Проуз, Тадич (Буфаль, 77), Дэвис (Родригес, 90), Габбьядини (Лонг, 83), Ромеу.