Курьезный случай произошел в матче футбольной лиги MLS между "Динамо" из Хьюстона и "Спортингом" из Канзас-Сити.

Футболисты "Динамо" вдвоем выходили на ворота "Спортинга", но умудрились не реализовать верный голевой момент. В завершении атаки голкипер "Спортинга" нарушил правила, и арбитр матча назначил 11-метровый, но игрок "Динамо" не забил и с "точки".

Тем не менее, команда из Хьюстона добилась победы в овертайме и теперь сыграет в полуфинале своей конференции.

MLS — сильнейшая североамериканская футбольная лига. В настоящий момент она входит в десятку главных и самых дорогих лиг в мире. Звезды европецского футбола все чаще перебираются за океан, чтобы провести там последние годы карьеры.

Сейчас в MLS играют такие известные футблисты, как Андреа Пирло, Себастьян Джовинко, Кака, Давид Вилья и Тим Ховард.