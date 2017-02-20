Шел заключительный раунд боя между французом Йоханом Сегасом и британцем Джо Хардингом. Представитель Великобритании решил подразнить соперника и начал перед ним станцевать. Француз мгновенно воспользовался потерей концентрации оппонента и нанес Хардингу сокрушительный удар ногой в голову, который отправил того в нокаут.
ВИДЕО: Как боец MMA нокаутировал танцевавшего перед ним противника(1)
Foto: AP/Scanpix
В прошедшие выходные в британском Колчестере прошел вечер боев British Challenge MMA 18. В одном из поединков боец решил подразнить соперника и тут же оказался в нокауте.
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