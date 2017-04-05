Вчера в матче шотландской футбольной премьер-лиги нападающий "Абердина" Майлс Стори умудрился не забить, когда уже казалось мячу деваться было некуда.

Матч "Абердина" и "Инвернессом" близился к концу. Гости проигрывали 0:1 и "Абердину" удалась быстрая контратака, которую должен был завершать Стори, да не завершил — английский нападающий не сумел отправить мяч в сетку, находясь всего в нескольких сантиметрах от линии ворот.

К счастью для "Абердина" оплошность его форварда не сказалась на итоговом результате, который до финального свистка не изменился — 1:0. "Абердин" одержал 20-ю победу в сезоне и занимает в чемпионате второе место, тогда как "Инвернесс" идет на последнем 12-м.

23-летний Майлс Стори в сезоне-2016/17 провел 14 матчей и отметился одним голом. К слову, в прошлом сезоне он выступал за "Инвернесс" и там у нападающего дела складывались намного лучше — 30 матчей и 11 голов.