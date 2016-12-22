Игра началась с быстрого гола новосибирцев (на 26-й секунде счет открыл Максим Шалунов). А спустя три минуты на льду вспыхнула первая потасовка: это гренадер сибиряков Виталий Меньшиков (190 см, 96 кг) набросился на динамовца Александра Матерухина (183 см, 91 кг) после силового приема минчанина на Сергее Шумакове. Меньшиков быстро показал Матерухину, кто тут хозяин льда.



В середине первой 20-минутки Меньшиков бросился уже на канадского динамовца Роба Клинкхаммера (189 см, 98 кг), который встретил лидера новосибирцев — Шалунова — коленом в колено. Завязалась драка, завершившаяся в итоге неожиданным, красивым, но весьма опасным для здоровья канадца борцовским приемом в исполнении защитника "Сибири".



Подобные силовые акции со стороны игрока "Сибири" в итоге не испугали минских динамовцев, которым удалось в середине матча переломить ход встречи в течение трех минут забросить три шайбы. В итоге белорусский клуб одержал победу (3:1) и увез из Новосибирска три очка.

Главный тренер "Сибири" Андрей Скабелка после матча отметил следующее: "Это минское „Динамо" вышло и начало провоцировать нас. Меньшиков — молодец, что вступился в начале игры за партнеров. Была грязная игра против наших лидеров. Но когда ты не забиваешь — сложно рассчитывать на победу. На протяжении сезона есть большие претензии к нападающим. Соперник здорово сыграл на контратаках, забил, а в третьем периоде грамотно удерживали счет. Минск выиграл заслуженно".

Сибирь — Динамо Мн 1:3

