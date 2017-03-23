В начале третьего периода защитник "Торонто" Роман Полак получил большой (5 минут) и дисциплинарный (10 минут) штраф за грубый силовой прием против форварда соперника Оливера Бьеркстранда. Согласно правилам, в этом случае на скамейку штрафников должны были отправиться два игрока "Мэйпл Лифс": сам Полак (ему следовало отбыть 10-минутное удаление) и кто-то из партнеров (ему нужно было отсидеть в штраф-боксе 5 минут, а затем выйти на площадку).

Удивительным образом в составе "Кленовых листьев" не нашлось желающего отбывать 5-минутное удаление Полака. В результате, когда истекли пять минут меньшинства, "Торонто" продолжил играть в меньшинстве, так как Полак продолжал отбывать дисциплинарное наказание, а выпустить пятого игрока команда Майка Бэбкока смогла лишь во время ближайшей остановки игры, которой пришлось ждать еще почти две минуты (1:54). Таким образом, "Торонто" отыграл вчетвером почти семь минут вместо пяти, но при этом сумел не пропустить и сохранить минимальное преимущество (3:2).



Игра завершилась для "Торонто" наилучшим образом: команда забросила еще две шайбы и выиграла со счетом 5:2.

После матча наставник "Мэйпл Лифс" Бэбкок отметил: "Больше такого никогда не случится в моей жизни. Могу вам это пообещать. Никогда больше не буду ждать, чтобы отправить парня на скамейку оштрафованных".