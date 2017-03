Стоит отметить, что для участия в Cape Town Cycle Tour-2017 зарегистрировались 35 тысяч спортсменов. Они вышли на старт дистанции в 78 километров, однако буквально через несколько минут участникам состязания пришлось остановиться, так как ветер буквально сбивал их с ног и едва не уносил велосипеды.

Сила ветра достигала 46 км/ч, а накануне гонки в пригороде Кейптауна из-за стихии пострадали около 3,5 тысячи домов.

Some of these cyclists' bikes almost got blown way by the strong winds that wreaked havoc on a race in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/vyaAH27yPu