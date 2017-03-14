Организаторам традиционной 40-й по счету велогонки Cape Town Cycle Tour в южноафриканском Кейптауне пришлось отменить соревнования из-за сильного порывистого ветра, сообщает ABC News. Непогода буквально не позволяла участникам даже сесть на велосипеды.

Стоит отметить, что для участия в Cape Town Cycle Tour-2017 зарегистрировались 35 тысяч спортсменов. Они вышли на старт дистанции в 78 километров, однако буквально через несколько минут участникам состязания пришлось остановиться, так как ветер буквально сбивал их с ног и едва не уносил велосипеды.

Сила ветра достигала 46 км/ч, а накануне гонки в пригороде Кейптауна из-за стихии пострадали около 3,5 тысячи домов.

Some of these cyclists' bikes almost got blown way by the strong winds that wreaked havoc on a race in Cape Town, South Africa pic.twitter.com/vyaAH27yPu — CNN International (@cnni) March 14, 2017

Отмечается, что на южном побережье Африки с осени до середины весны дует сильный ветер, который местные жители называют Cape Doctor. Среди них распространено поверье, что ветер очищает город от загрязнений и инфекций.

Это уже не первая отмена традиционного Cape Town Cycle Tour. В 2009 году организаторам также пришлось принять подобное решение, а ветер тогда поднялся до 60 км/ч. Теперь организаторы гонки надеются провести соревнования через год.

Here's a video a friend sent from Cape Town. Look at all those bicycles flying!!! @waldimar @CTCycleTour pic.twitter.com/pPmV8600Ij — Jamal Shaikh (@JamalShaikh) March 12, 2017



