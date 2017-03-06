Голкипер "Сан-Хосе Шаркс" Мартин Джонс в матче с "Миннесота Уайлд" на 13-й минуте первого периода умудрился поймать шайбу воротником свитера. Наносивший бросок нападающий "дикарей" Крис Стюарт поначалу начал праздновать взятие ворот, однако шайбы никто не обнаружил, пока судьи ее не нашли за шиворотом Джонса. Поехали смотреть видео и оказалось, что взятия ворот фиксировать нельзя.



Несмотря на такой сэйв "Сан-Хосе" в итоге все-таки уступил лидеру Западной конференции со счетом 1:3.

В другом поединке между "Питтсбург Пингвинз" и "Баффало Сэйбрз" при счете 1:0 в пользу "клинков" "пингвины" едва не сравняли счет, когда Марк Стрейт отправил шайбу "в домик" Андерсу Нильссону. Шайба медленно вползала в ворота, но защитник "Баффало" Джейк Маккейб в отчаянном прыжке выбил ее клюшкой в поле.



Видеопросмотр показал, что шайба полностью не пересекла линию ворот и взятие ворот засчитано не было. После этого эпизода хоккеисты "Баффало" забили еще два гола, правда, удержать такой перевес не сумели и уступили в основное время — 3:4.