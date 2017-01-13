В первом периоде "красно-белые" отличились дважды благодаря голам Сергея Шмелева и Александра Васильева, а в дебюте второй 20-минутки Игорь Мирнов сделал счет 3:0, после чего "Магнитка" сменила вратаря Василия Кошечкина на Илью Самсонова.

Практически сразу хозяев серьезно подвел нападающий Артем Железков, удаленный до конца матча за удар головой соперника. "Спартак" не сумел использовать 5-минутное большинство, а затем за дело взялся действующий чемпион КХЛ.

Сперва Мозякин отыграл одну шайбу, а незадолго до второго перерыва Александр Семин в большинстве забросил и вторую.

В середине заключительной трети матча Ярослав Косов сравнял результат, а на две минуты с небольшим до финальной сирены Мозякин оформил дубль и вывел "Магнитку" вперед. Капитан "Металлурга" повторил снайперский рекорд Стива Мозеса, который в сезоне-2014/15 забросил 36 шайб в регулярном чемпионате. У Мозякина теперь в активе 69 (36+33) очков и он является лучшим бомбардиром и снайпером турнира.

На последней минуте игры "Спартак" пропустил еще две шайбы: одну в пустые ворота забросил Томаш Филиппи, а за две секунды до конца матча Косов установил окончательный результат — 6:3.

"Магнитка" набрала 105 очков и продолжает уверенно лидировать в Восточной конференции.

КХЛ-2016/17/ Регулярный чемпионат:



Металлург Магнитогорск — Спартак Москва 6:3 (0:2, 2:1, 4:0)

0:1 — Шмелев (Бобров) — 02:20 (5x5)

0:2 — Васильев (Мирнов, Глазачев) — 11:08 (5x4)

0:3 — Мирнов (Васильев, Глазачев) — 21:10 (5x5)

1:3 — Мозякин — 27:17 (5x5)

2:3 — Семин (Ли, Зарипов) — 37:17 (5x3)

3:3 — Косов (Калетник, Сантала) — 52:24 (5x5)

4:3 — Мозякин (Ли, Зарипов) — 57:43 (5x4)

5:3 — Филиппи (Коварж, Бирюков) — 59:06 (en)

6:3 — Косов (Ли, Калетник) — 59:58 (5x5)

1 Металлург Мг 49 34 15 105

2 Авангард 50 33 17 96

3 Ак Барс 50 33 17 94

4 Трактор 49 25 24 80

5 Салават Юлаев 50 25 25 78

6 Барыс 48 24 24 71

7 Куньлунь РС 49 24 25 69

8 Адмирал 49 21 28 67

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9 Нефтехимик 50 24 26 66

10 Сибирь 50 22 28 65

11 Автомобилист 48 20 28 61

12 Лада 49 19 30 57

13 Югра 48 19 29 55

14 Амур 49 17 32 53

15 Металлург Нк 49 10 39 30