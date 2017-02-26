В матче чемпионата Франции по футболу против "Анже" капитан "Бастии" Янник Каюзак заработал удаление за выбитое из рук судьи табло.

На 74-й минуте встречи при счете 2:0 в пользу "Анже" Каюзак был заменен. Недовольный ходом игры и самой заменой, капитан "Бастии" взял и умышленно выбил табло из рук резервного судьи, за что тут же получил красную карточку. Для Каюзака это удаление стало четвертым в нынешнем сезоне. Такой вот капитан у "Бастии".

Сама игра завершилась крупной победой "Анже" со счетом 3:0. "Бастия" с 23 очками после 26 матчей занимает в национальном чемпионате предпоследнее 19 место и наряду с "Лоьяном" является главным претендентом на вылет из сильнейшего французского дивизиона.