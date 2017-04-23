Необычно завершился поединок в рамках этапа бойцовского чемпионата мира по правилам TNA за Кубок TATNEFT в Казани между представителем Кыргызстана Дастаном Шаршеевым и россиянином Антоном Калининым.

По итогам боя 1/8 финала, который продлился все отведенное регламентом время, судьи отдали победу Калинину. Несогласный с их решение Шаршеев отказался уходить с ринга и покинул его только через 5 минут, когда наконец-то заполучил микрофон и обратился к собравшейся в арене публике со следующей эмоциональной речью: "Добрый вечер, дорогой Татарстан! Я уже второй раз в Татарстане. Мне так приятно здесь находиться, здесь очень доброжелательные люди. Вы все видели, я выиграл. TNA — это мировой турнир, где есть справедливые судьи. А сегодня это было справедливо? Задайте себе вопрос: где в этом мире справедливость? Где она? Или имеет значение цвет моей кожи? Вам всем спасибо за то, что болели".

Отметим, что рефери в ринге вместо того, чтобы успокоить спортсмена, еще и пригрозил ему проблемами в будущем: "Тебя просто депортируют из страны и закроют въезд".