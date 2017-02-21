Английский клуб пятого по силе дивизиона "Саттон Юнайтед" вынужден был расторгнуть контракт со 125-килограммовым голкипером Уэйном Шоу после матча 1/8 финала Кубка Англии с лондонским "Арсеналом".

Такое решение руководство "Саттона" приняло после расследования, инициированного Футбольной ассоциацией Англии (FA) в отношении 45-летнего голкипера, который во время матча с "Арсеналом" находился на скамейке запасных и съел бургер. Позже выяснилось, что на это событие принимались ставки с коэффициентом 9.0. Шоу был в курсе этого и специально решил помочь друзьям заработать.

"Да, мои знакомые рассказали, что принимаются ставки, если я подкреплюсь во время матча. Я не ел ничего весь день, а потому ради стеба сказал, что вполне могу это сделать. Не думаю, что кто-то сильно нажился на этом", — заявил Шоу, который в перерыве матча еще успел сходить в бар, расположенный поблизости со стадионом.

На это у руководителей английского футбола есть свои аргументы. В Этическом кодексе FA федерации говорится: футболист не только не имеет права делать ставки лично, но и не может разглашать инсайдерскую информацию, а также консультировать других лиц относительно соревнований, в которых участвует.

Встреча "Саттона" и "Арсенала" прошла в понедельник и завершилась со счетом 2:0 в пользу "канониров".