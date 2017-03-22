В середине первого периода сотрясение мозга получил форвард "Питтсбурга" Джейк Гюнцель которого встретил грязным хитом защитник хозяев льда Расмус Ристолайнен и был удален до конца матча.



Чуть ранее "отличился" капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби — он взял и ударил форварда "Сэйбрз" Райана О’Райлли клюшкой между ног. Причем судьи встречи оставили этот эпизод без внимания.



Расплата для Кросби наступила в конце матча, за полторы минуты до финальной сирены. Капитан "Питтсбурга" не сумел поразить пустые ворота и тут же получил удар клюшкой по лицу от Эвандера Кейна. В результате Кросби лишился двух зубов, а игрок "Баффало" был наказан двойным малым штрафом.



Напомним также, что окончательный счет в этом матче установил латвийский форвард "Баффало" Земгус Гиргенсонс, отправивший шайбу в свои ворота. Гол был записан на счет форварда "Пингвинс" Конора Шири.