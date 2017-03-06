После первого периода встречи против местных "Пинвгинз" "клинки" вели 3:0 после бросков Райана О'Райлли, Брайана Джионты и Джека Айкела. Во второй 20-минутке "Питтсбург" сократил отставание (отличились Джастин Шульц и Евгений Малкин), а на 57-й минуте Джейк Гюнцель сделал счет равным. Минуту спустя Конор Шир забросил, как оказалось, победную шайбу — 4:3 в пользу "Баффало".

Земгус Гиргенсонс отыграл 11 минут, дважды безуспешно бросал по воротам, провел два силовых приема, выиграл всего 2 вбрасывания из 9 и заработал негативный коэффициентом полезности "-1". Один из силовых приемов латвийский форвард провел против россиянина "Питтсбурга" Евгения Малкина (см.фото).

Что касается капитана "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби, то впервые с 13 декабря 2007 года он не сумел набрать очков, нанеся при этом не менее 9 бросков в створ ворот. В 58 матчах текущего сезона на счету Кросби 69 (34+35) результативных баллов, и он занимает 3-е место в гонке бомбардиров, уступая только форварду "Эдмонтон Ойлерз" Коннору Макдэвиду (74 очка) и нападающему "Чикаго Блэкхоукс" Патрику Кейну (70). Следом за своим капитаном идет Евгений Малкин, насобиравший в 57 матчах сезона 67 (29+38) очков.

Первой звездой игрового дня признан российский голкипер "Коламбус Блю Джекетс" Сергей Бобровский, сделавший в чемпионате второй шатаут подряд. Прошедшей ночью в матче против "Нью-Джерси Дэвилз" (3:0) он отразил все 20 бросков.

Питтсбург — Баффало 4:3

