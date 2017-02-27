Курьезным образом определился победитель в центральном матче 24-го тура чемпионата Голландии по футболу между роттердамским "Фейеноордом" и ПСВ из Эйндховена.

На 82-й минуте матча при счете 1:1 голкипер ПСВ Йерун Зут поймал мяч после удара головой Ван дер Хейдена. Однако, поднимаясь с газона, занес мяч за линию ворот, что тут же подтвердила электронная система определения гола.

В итоге "Фейеноорд" одержал победу со счетом 2:1, набрал 63 очка и упрочил лидерство в чемпионате. ПСВ прервал шестиматчевую победную серию и упустил возможность приблизиться к роттердамскому клубу: у команды из Эйндховена сейчас 52 очка и третье место.

Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут зафиксировал мяч на линии собственных ворот, но при попытке подняться прижал его к груди, внеся, таким образом, за линию ворот. Электронная система подтвердила забитый мяч, который стал победным для "Фейеноорда".

Feyenoord vs PSV 2-1 Highlights



Feyenoord vs PSV 2-1 Highlights ( Eredivisie… by Flash-Score