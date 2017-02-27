На 82-й минуте матча при счете 1:1 голкипер ПСВ Йерун Зут поймал мяч после удара головой Ван дер Хейдена. Однако, поднимаясь с газона, занес мяч за линию ворот, что тут же подтвердила электронная система определения гола.
🎥 | Hét moment van de middag… GOAL! ⌚️✅#feypsv #Feyenoord pic.twitter.com/um3xnuUgH2— Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 27, 2017
Mooiste eigen doelpunt van 2017! #FEYpsv #zoet pic.twitter.com/SpZuoQAIZW— FC ROTTERDAM (@fcrotterdam) February 26, 2017
В итоге "Фейеноорд" одержал победу со счетом 2:1, набрал 63 очка и упрочил лидерство в чемпионате. ПСВ прервал шестиматчевую победную серию и упустил возможность приблизиться к роттердамскому клубу: у команды из Эйндховена сейчас 52 очка и третье место.
Эпизод произошел на 82-й минуте при счете 1:1. Зут зафиксировал мяч на линии собственных ворот, но при попытке подняться прижал его к груди, внеся, таким образом, за линию ворот. Электронная система подтвердила забитый мяч, который стал победным для "Фейеноорда".
Feyenoord vs PSV 2-1 Highlights
Feyenoord vs PSV 2-1 Highlights ( Eredivisie… by Flash-Score