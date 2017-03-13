Матч 21-го тура украинской футбольной премьер-лиги (УПЛ) между одесским "Черноморцем" и "Сталью" из Каменского ознаменовался курьезным голом.

В середине первого тайма защитник "Черноморца" попытался выбить мяч из своей штрафной площади и попал в пробегавшего рядом нападающего "Стали" Дениса Васина. Мяч от форварда гостей срикошетил прямо в дальний угол ворот. Этот гол так и остался единственным в матче, оказавшись победным для футболистов "Стали" (1:0).

Комментируя после игры, куда попал мяч в случае с курьезным взятием ворот, Денис Васин в шутку пожаловался: "Да вот, почечки и печень побаливают так нормально. Конечно, не ожидал сам, что так забью. Лучше бы потом головой забил, когда был момент, но ничего. Главное, выиграли 1:0".