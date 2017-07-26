Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи

Астана Казахстан — Легия Польша 3:1 (2:0)

Голы: Кабананга 36, Маевский 45, Твумаси 90 — Садику 78.

Астана: Мокин, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Кляйнхайслер (Граховац, 80), Маевский, Мужиков, Твумаси, Кабананга, Деспотович (Муртазаев, 20; Постников, 89).

Динамо Киев Украина — Янг Бойз Швейцария 3:1 (2:0)

Голы: Ярмоленко 15, Мбокани 34, Гармаш 90+3 — Фасснахт 90+1.

Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Морозюк, Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев, Гармаш (Буяльский, 90), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Цыганков, 81).

Ред Булл Австрия — Риека Хорватия 1:1 (1:0)

Голы: Гавранович 30 — Хван Хи Чхан 49.

Хапоэль Беер-Шева Израиль — Лудогорец Болгария 2:0 (1:0)

Голы: Нвакаэме 19, Охана 79.

Вииторул Румыния — АПОЭЛ Кипр 0:0…

Марибор Словения — Хафнарфьордур Исландия 0:0…

Селтик Шотландия — Русенборг Норвегия 0:0…

Ницца Франция — Аякс Голландия 1:0…

Гол: Балотелли 32.

Брюгге Бельгия — Истанбул Турция 2:0…

Голы: Бонавентуре 5, Денсвил 16.

Ответные матчи пройдут через неделю.