Лига чемпионов: "Астана" и "Динамо" Киев победили с одинаковым счетом 3:1

Foto: AFP/Scanpix В первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов по футболу казахстанская "Астана" со счетом 3:1 обыграла дома "Легию" из Польши. С таким же результатом киевское "Динамо" взяло верх над швейцарским "Янг Бойз". Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. Первые матчи Астана Казахстан — Легия Польша 3:1 (2:0) Голы: Кабананга 36, Маевский 45, Твумаси 90 — Садику 78. Астана: Мокин, Логвиненко, Шомко, Шитов, Аничич, Кляйнхайслер (Граховац, 80), Маевский, Мужиков, Твумаси, Кабананга, Деспотович (Муртазаев, 20; Постников, 89). Динамо Киев Украина — Янг Бойз Швейцария 3:1 (2:0) Голы: Ярмоленко 15, Мбокани 34, Гармаш 90+3 — Фасснахт 90+1. Динамо: Коваль, Вида, Хачериди, Кадар, Морозюк, Сидорчук (Корзун, 65), Шепелев, Гармаш (Буяльский, 90), Ярмоленко, Мбокани, Гонсалес (Цыганков, 81). Ред Булл Австрия — Риека Хорватия 1:1 (1:0) Голы: Гавранович 30 — Хван Хи Чхан 49. Хапоэль Беер-Шева Израиль — Лудогорец Болгария 2:0 (1:0) Голы: Нвакаэме 19, Охана 79. Вииторул Румыния — АПОЭЛ Кипр 0:0… Марибор Словения — Хафнарфьордур Исландия 0:0… Селтик Шотландия — Русенборг Норвегия 0:0… Ницца Франция — Аякс Голландия 1:0… Гол: Балотелли 32. Брюгге Бельгия — Истанбул Турция 2:0… Голы: Бонавентуре 5, Денсвил 16. Ответные матчи пройдут через неделю.

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