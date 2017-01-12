Состоялись первый матча 1/2 финала Кубка английской лиги, в которых встречались "Манчестер Юнайтед" и "Халл", а "Саутгемптон" мерился силами с "Ливерпулем".

"МЮ" добыл дома победу над аутсайдером первенства Англии благодаря голам Маты (56-я минута) и Феллайни (87). А потерпевший три поражения подряд в чемпионате "Саутгемптон" сумел на своем поле в первом кубковом противостоянии одолеть вице-лидера премьер-лиги "Ливерпуль" — 1:0. Здесь все решил единственный гол, забитый в середине первого тайма Редмондом.

После матча наставник мерсисайдцев Юрген Клопп сказал: "Саутгемптон" создал больше опасных моментов, потому что мы действовали недостаточно компактно. Кариус спасал нас, как мог, а соперник заслуженно победил. Но это только половина противостояния.

Мы неплохо начали матч, но плохо отреагировали на пропущенный мяч. Ответный матч будет совершенно другим. Никто не должен думать, что все решено".

Кубок английской лиги. 1/2 финала (первые матчи):

Саутгемптон — Ливерпуль 1:0 (1:0)

Гол: Редмонд (20)

Саутгемптон: Форстер, Йосида, Бертран, Соареш, ван Дейк, Тадич, Класи (Хейбьерг, 73), Редмонд, Дэвис (Уорд-Проуз, 82), Родригес (Лонг, 82), Ромеу.

Ливерпуль: Кариус, Клаван, Ловрен, Клайн, Милнер, Вейналдум (Коутиньо, 61), Джан, Лаллана, Лейва, Фирмино (Ориги, 83), Старридж.



Манчестер Юнайтед — Халл 2:0 (0:0)

Голы: Мата (56), Феллайни (87)

МЮ: Де Хеа, Смоллинг, Джонс, Дармиан, Валенсия, Мата (Феллайни, 79), Погба, Эррера, Мхитарян (Лингард, 71), Руни (Марсьяль, 59), Рэшфорд.

Халл: Якупович, Магуайр, Робертсон, Таймон (Уир, 90), Мейлер, Клукас, Хаддлстоун, Снодграсс, Мэйсон, Хенриксен (Эрнандес, 19), Диоманде (Мэлоуни, 74).