"Ливерпуль" одержал разгромную победу над "Баварией" в полуфинале товарищеского турнира Audi Cup — 3:0. В матче за главный трофей красные сразятся с "Атлетико", который со счетом 2:1 одолел "Наполи".

"Ливерпуль" уже на седьмой минуте открыл счет — Садио Мане завершил быструю контратаку. Позже Мохамед Салах удвоил преимущество, забив четвертый мяч в пяти товарищеских встречах за мерсисайдцев. Во втором тайме победу англичан закрепил вышедший на замену Дэниел Старридж.

В сегодняшнем финале "Ливерпулю" будет противостоять "Атлетико", который не без труда обыграл "Наполи" в другом полуфинальном матче. Неаполитанцы повели в счете благодаря точному удару Хосе Кальехона на 57-й минуте. Примечательно, что "Наполи" мог забить и раньше, но Аркадиуш Милик в первом тайме не реализовал пенальти.

После перерыва "Атлетико" мало атаковал. Неаполитанцы действовали активнее, но мячи забивали мадридцы. Сначала Фернандо Торрес точно пробил пяткой, а затем, под занавес встречи, отличился Лусиано Вьетто. Удержать победу "Атлетико" не помешало даже удаление Диего Година, схлопотавшего вторую желтую карточку на последних минутах.

Тем временем "Аталанта" с минимальным счетом обыграла дортундскую "Боруссию" в еще одном товарищеском матче. Единственный гол на 71-й минуте забил Йосип Иличич.