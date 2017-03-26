Встреча завершилась со счетом 2:0. Счет был открыт уже на второй минуте матча, когда Евгений Тимкин удачно подкараулил отскок у ворот соперника. В середине игры ударное звено "Магнитки" успешно разыграло лишнего, и Данис Зарипов удвоил перевес хозяев, забросив уже 13-ю шайбу в плей-офф.

Вратарь "Металлурга" Василий Кошечкин отразил все 30 бросков соперника и оставил свои ворота в неприкосновенности, заодно оформив 82-й шатаут в карьере и побив рекорд российских чемпионатов Александра Еременко по количеству сухих матчей (81).

Таким образом, счет в серии стал 2-0 в пользу команды Ильи Воробьева, серия переезжает в Казань. В другом противостоянии между питерским СКА и ярославским "Локомотивом" также впереди 2-0 команда Олега Знарка и Харийса Витолиньша.



Кубок Гагарина. Полуфинал (2-й матч)



Металлург (Магнитогорск) — Ак Барс (Казань) 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

1:0 — Тимкин (Косов, Хабаров) — 01:16 (5x5)

2:0 — Зарипов (Мозякин, Коварж) — 30:57 (5x5)

Броски: 28 — 30

Вратари: Кошечкин — Гарипов

Штраф: 6 — 22.

Счет в серии: 2-0.

