Счет открыл во второй встрече "Металлург", когда получил большинство на 8-й минуте (удалился Кетов). "Магнитка" быстро разыграла домашнюю заготовку, которую завершил Ян Коварж — 1:0.

СКА отыгрался спустя четыре минуты, ответив своей реализацией численного перевеса (у хозяев был удален Мозякин). Результативный бросок удался Вадиму Шипачеву — 1:1.

Вообще, в стартовой 20-минутке армейцы владели ощутимым перевесом, дважды попадали в каркас ворота, ощутимо перебросали хозяев (17-2), но на табло горели все те же единички.

После паузы "Магнитке" постепенно удалось выровнять игру, но при этом ее игроки продолжали хватать удаления. Дважды они оказывались в меньшинстве и одно из них принесло команде Ильи Воробьева успех. Хозяевам удалось убежать в контратаку "3 в 2", и первым на отскоке оказался Владислав Калетник — 2:1.

Заключительный отрезок встречи "Металлург" начал активно, обрушив на ворота Игоря Шестеркина целый град бросков. Неиспользованными остались отличные шансы увеличить преимущество у Томаша Филиппи и Александра Семина. Потом инициатива перешла к СКА. Подопечные Олега Знарка стали нагружать Кошечкина с удвоенной энергией, однако вратарь "Магнитки" ошибок не допустил.

Когда гости решились сменить вратаря на шестого полевого игрока их ожидал третий гол, забитый в пустые ворота Томми Сантала — 3:1.

Таким образом, счет в серии стал равный, серия переезжает в Санкт-Петербург.

Кубок Гагарина-2017. Финал (2-й матч):

Металлург (Магнитогорск) — СКА (Санкт-Петербург) 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

1:0 — Коварж (Ли) — 07:20 (5x4)

1:1 — Шипачев (Ковальчук, Гусев) — 11:40 (5x4)

2:1 — Калетник (Осала) — 37:17 (4x5)

3:1 — Сантала (Тимкин, Бирюков) — 58:49 (en)

Броски: 16 — 44

Вратари: Кошечкин — Шестеркин

Штраф: 12 — 6.

Счет в серии: 1-1.

