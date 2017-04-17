На видео, выложенном в Сети, Зайцев комментирует последние секунды матча и признается, что впервые не будет болеть за такую сборную России на предстоящем чемпионате мира. "Меня категорически не устраивает, что под пафосными лозунгами "Все для сборной, все для победы" ломаются через колено клубы с их интересами, делаются бестолковые паузы в календаре. Тренер этой сборной (Знарок) может открыто угрожать журналисту, может уйти с пресс-конференции, когда ему что-то не понравилось", — сказал комментатор.

Дальше Зайцев переходит персонально на игроков СКА и сборной России.

"Ковальчук и Шипачев — подлец и симулянт. Вот Дадонова я искренне поздравляю, Никиту Гусева. А что касается Ковальчука, хотелось бы, чтобы ему как минимум качественно начистили физиономию. Травмы не пожелаешь никому, а вот разбить лицо не помешало бы", — заявил Зайцев в прямом эфире "ТВ-ИН".

Напомним, что СКА выиграл второй в своей истории Кубок Гагарина, а сама серия не раз сопровождалась скандалами, связанными с судейством. Не обошелся без спорного эпизода и пятый матч, в котором Ковальчук нанес оставшийся незамеченными судьями удар нападающему "Магнитки" Яну Коваржу.



Мнение комментатора Зайцева

