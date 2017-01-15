В английской футбольной премьер-лиге прошли матчи 21 тура, по итогам которого отрыв лондонского "Челси" от ближайших преследователей стал еще больше.

"Челси" не оставил шансов в гостях "Лестеру" — 3:0, в то время как шедший на втором месте "Ливерпуль" допустил осечку на "Олд Трафффорд", где сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" — 1:1. Манкунианцы отыгрались благодаря голу Златана Ибрагимовича за шесть минут до конца основного времени матча.

И на второе место вышел "Тоттенхэм", прервавший в прошлом туре победную поступь "аристократов". На сей раз "шпоры" легко разобрались с "Вест Бромвич" — 4:0. Гарри Кейн оформил в этом матче хет-трик, а еще один мяч гости забили в свои ворота сами.

Надо отметить, что в этом туре было зафиксировано сразу четыре автогола. Два из них забили футболисты аутсайдера турнира "Суонси" (Корк и Нотон), чем помогли "Арсеналу" также добиться крупной победы — 4:0.

С таким популярным счетом в этом туре неожиданно завершился матч в Ливерпуле, где местный "Эвертон" разгромил "Манчестер Сити". Хозяева поля нанесли в створ ворота Клаудио Браво до перерыва один удар и забили (Лукаку), в то время как "горожане" шесть раз атаковали владения Роблеса. Во втором тайме еще три удара хозяев поля из пяти достигли цели и ни одного мяча после семи попыток "Ман Сити" так и не оказалось в воротах "Эвертона" — 4:0. Команда Хосепа Гвардиолы после этого матча опустилась на пятое место и к ней вплотную приблизились соседи из "МЮ".

Чемпионат Англии (21-й тур)

Эвертон — Манчестер Сити 4:0 (1:0)

Голы: Лукаку (34), Миральяс (47), Дэвис (79), Лукман (90+4)

Эвертон: Роблес, Холгейт, Уильямс, Фунес Мори, Коулмэн, Дэвис, Бэрри (Маккарти, 74), Бейнс, Баркли (Лукман, 90), Миральяс (Шнайдерлин, 65), Лукаку.

МС: Браво, Санья, Отаменди, Стоунз, Клиши, Сабалета (Ихеаначо, 62), Туре, Стерлинг, Сильва, де Брюйне, Агуэро.



Манчестер Юнайтед — Ливерпуль 1:1 (0:1)

Голы: Ибрагимович (84) — Милнер (27-пен.)

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Феллайни, 76), Эррера, Кэррик (Руни, 46), Погба, Мхитарян, Ибрагимович, Марсьяль (Мата, 65).

Ливерпуль: Миньоле, Александер-Арнолд, Ловрен, Клаван, Милнер, Вейналдум, Хендерсон, Джан, Фирмино, Ориги (Коутиньо, 61), Лаллана.



Тоттенхэм — Вест Бромвич 4:0 (2:0)

Голы: Кейн (12, 88, 82), Маколи (26-авт.)

Тоттенхэм: Льорис, Дайер, Алдервейрелд, Вертонген (Дэвис, 64), Уокер, Ваньяма, Дембеле (Уинкс, 83), Роуз, Эриксен, Алли, Кейн (Сон Хын Мин, 90).



Сандерленд — Сток Сити 1:3 (1:3)

Голы: Дефо (40) — Арнаутович (15, 22), Крауч (34)

Суонси — Арсенал 0:4 (0:1)

Голы: Жиру (37), Корк (54-авт.), Нотон (67-авт.), Санчес (73)

Арсенал: Чех, Габриэл, Мустафи, Косьельни, Монреаль, Рэмзи, Джака, Ивоби, Озил (Перес, 79), Санчес (Уэлбек, 79), Жиру (Окслейд-Чемберлен, 60).



Бернли — Саутгемптон 1:0 (0:0)

Гол: Бартон (78)

Халл — Борнмут 3:1 (1:1)

Голы: Эрнандес (32, 50), Мингз (62-авт.) — Станислас (3-пен.)

Уотфорд — Мидлсбро 0:0

Вест Хэм — Кристал Пэлас 3:0 (0:0)

Голы: Фегули (68), Кэрролл (79), Лансини (86)

Лестер — Челси 0:3 (0:1)

Голы: Алонсо (6, 51), Педро (71)

Лестер: Шмейхель, Морган, Хут (Окадзаки, 60), Фукс, Олбрайтон (Симпсон, 77), Дринкуотер, Ндиди, Менди, Чилуэлл, Муса (Грэй, 71), Варди.

Челси: Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Мозес, Канте, Матич, Алонсо, Виллиан (Батшуайи, 84), Азар (Фабрегас, 79), Педро (Лофтус-Чик, 84).



1 Челси 21 52

2 Тоттенхэм 21 45

3 Ливерпуль 21 45

4 Арсенал 21 44

5 Ман Сити 21 42

6 Ман Юнайтед 21 40

7 Эвертон 21 33

8 Вест Бромвич 21 29

9 Сток Сити 21 27

10 Бернли 21 26

11 Борнмут 21 25

12 Вест Хэм 21 25

13 Саутгемптон 21 24

14 Уотфорд 21 23

15 Лестер Сити 21 21

16 Мидлсбро 21 20

17 Кристал Пэлас 21 16

18 Халл Сити 21 16

19 Сандерленд 21 15

20 Суонси Сити 21 15

Бомбардиры: Коста (Челси), Ибрагимович (МЮ), Санчес (Арсенал) — по 14…