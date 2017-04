На своем аккаунте в "твиттере" 52-летний ван Бастен выложил видео, на котором продемонстрировал удар "ножницами" (сложный удар в прыжке через себя). Правда, голландец называет такой удар "велосипед".

Марко подписал видео так: "Невозможно разучиться кататься на велосипеде, как невозможно разучиться бить через себя (но раньше у меня получилось бы лучше)".

You never forget how to ride a bicycle 🚴🏻Neither you forget how make a bicycle kick ⚽️(although there were times this went better 😂) pic.twitter.com/hUajzJWZN3— Marco van Basten (@MarcoVanBasten) April 21, 2017