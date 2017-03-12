Открытый чемпионат Дагестана по смешанным единоборствам (ММА) среди любителей был отмечен дракой на ринге сразу после завершения боя.

Приехавший на тренировочный сбор в Дагестан москвич Владимир Минеев (8-1), выступающий в организации Fight Nights, решил выступить на местном чемпионате среди любителей.

Минеев встречался с местным мастером смешанных единоборств Азизом Джуманиязовым (2-3). Поединок проходил с преимуществом дагестанца, который большую часть времени контролировал соперника в партере. Но по окончании второго раунда дагестанский боец совершил некрасивый поступок, ударив соперника ногой. Минееву это не понравилось и он ответил Джуманиязову.

На защиту своего земляка бросились несколько десятков темпераментных дагестанских болельщиков и на ринге началась массовая драка. Когда инцидент удалось уладить, спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.

Минеев позднее написал на своей странице в Instagram, что поездка была удачной, а драка не повлияла на его позитивное отношение к жителям Дагестана.