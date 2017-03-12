Приехавший на тренировочный сбор в Дагестан москвич Владимир Минеев (8-1), выступающий в организации Fight Nights, решил выступить на местном чемпионате среди любителей.
Минеев встречался с местным мастером смешанных единоборств Азизом Джуманиязовым (2-3). Поединок проходил с преимуществом дагестанца, который большую часть времени контролировал соперника в партере. Но по окончании второго раунда дагестанский боец совершил некрасивый поступок, ударив соперника ногой. Минееву это не понравилось и он ответил Джуманиязову.
На защиту своего земляка бросились несколько десятков темпераментных дагестанских болельщиков и на ринге началась массовая драка. Когда инцидент удалось уладить, спортсмены извинились друг перед другом и пожали руки.
Минеев позднее написал на своей странице в Instagram, что поездка была удачной, а драка не повлияла на его позитивное отношение к жителям Дагестана.
Буквально час назад экстренно прервался открытый чемпионат Дагестана по ММА, в связи с дракой произошедшей между известным российским бойцом Владимиром Минеевым и файтером из Дагестана. Ваше мнение по этому поводу? P.S Какой, никакой, но он наш гость. Он мог просто не услышать гонк. Не стоило давать пинок после боя. Так бы отдали победу Дагестанцу, т.к он выигрывал весь бой, кому отдадут победу теперь и что будет дальше непонятно. #дагестан #минеев #владимирминеев #автодор #мма #чемпионатдагестана