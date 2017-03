Буквально час назад экстренно прервался открытый чемпионат Дагестана по ММА, в связи с дракой произошедшей между известным российским бойцом Владимиром Минеевым и файтером из Дагестана. Ваше мнение по этому поводу? P.S Какой, никакой, но он наш гость. Он мог просто не услышать гонк. Не стоило давать пинок после боя. Так бы отдали победу Дагестанцу, т.к он выигрывал весь бой, кому отдадут победу теперь и что будет дальше непонятно. #дагестан #минеев #владимирминеев #автодор #мма #чемпионатдагестана



