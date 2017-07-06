На старте "Уимблдона" 21-летний Медведев стал автором сенсации, обыграв пятого сеяного швейцарца Стэна Вавринку. Но в следующем круге россиянин в пяти партиях уступил Бемельмансу — 4:6, 2:6, 6:3, 6:2, 3:6.

По ходу игры Медведев просил заменить судью на вышке, но супервайзер не отреагировал на его просьбу. А по окончании матча российский теннисист, собирая сумку, достал из кошелька несколько монет и бросил их в сторону судьи Марианы Алвеш, когда та спускалась с вышки.

По ходу матча судья на вышке приняла несколько спорных решений в пользу соперника россиянина. В частности, при счете 2:1 в пользу Медведева в пятом сете Алвеш сначала зафиксировала попадание мяча в линию после удара бельгийца, затем изменила свое решение и зафиксировала аут, но вопреки правилам очко россиянину не отдала.

Медведев сказал, что сразу же пожалел о сделанном. По его словам, его поступок ничего не означает, и он принес за него извинения.

"Я был разочарован результатом матча. После большой победы в первом круге мне было очень обидно. Вообще матч для меня складывался не очень хорошо. Так что я был расстроен. И я погорячился, очень плохо поступил. Приношу свои извинения.

Это ничего не значило. Я просто собирал свои вещи и увидел свой кошелек. Как я уже сказал, я погорячился и сделал глупость. Я был готов уйти с корта, но в итоге все вот так получилось", — цитирует Даниила Медведева sport360.com.