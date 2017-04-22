Сегодня в Токио завершился командный чемпионат мира по фигурному катанию, победителем которого стала команда Японии. Сборная России уступила ей всего четыре балла и осталась второй в итоговом командном рейтинге.

После первого дня соревнований, напомним, лидировали команды Японии и России (по 44 балла), следом шли американцы (43). Второй день получился для россиян не таким успешным: пара Евгения Тарасова — Владимир Морозов показала в короткой программе четвертый результат, в танцах Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев остались третьими, а в одиночном разряде у мужчин Михаил Коляда и Максим Ковтун заняли 5-е и 10-е места соответственно. Эти результаты принесли российской команде еще 30 очков и она обосновалась на третьем месте по итогам шести программ из восьми. А единоличными лидерами стали японцы (81 очко) благодаря отличным выступлениям своих одиночников Юдзуру Ханю и Сома Уно. На втором месте шли американские фигуристы (78).

Сегодня, 22 апреля, прошел заключительный день соревнований. Первыми на лед вышли пары, исполнявшие произвольную программу. Первое место здесь заняли французы Ванесса Джеймс — Морган Кипрес (146,87), вторыми стали россияне Евгения Тарасова — Владимир Морозов (142,38 балла). Это позволило сборной России с 85 очками вплотную подтянуться к лидерам — Японии (88) и США (86).

Заключительный вид программы (произвольная программа одиночниц) позволял россиянам надеяться на общую победу. Евгения Медведева, конечно, возложенные на нее надежды полностью оправдала, обновив еще мировые рекорды в произвольной программе (160,46) и по сумме выступлений (241,31).

Произвольная программа Евгении Медведевой (мировой рекорд — 160.46!)



К сожалению, вторая россиянка Елена Радионова с оценкой 137,08 балла осталась в произвольной программе только пятой, позволив опередить себя японкам Маи Миаре (146,17) и Вакабу Хагути (145,30), а еще и канадке Габриэль Дейлмэн (142,41).

И если американскую команду (97 очков) фигуристам России (105) в итоге опередить удалось, то команда Японии (109) отстояла первое место и второй раз стала победителем командного первенства.

