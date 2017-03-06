Градоначальник Лондона Садик Хан дал добро на строительство новой арены футбольного клуба "Челси" на месте нынешнего стадиона "аристократов" "Стэмфорд Бридж".

"Челси" принадлежит российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, а стадион "синих" "Стэмфорд Бридж" вмещает в настоящий момент 41,6 тысячи зрителей. В результате строительства новой арены вместительность увеличится до 60 тысяч.

Кроме того, будет построен специальный придорожный подъезд над веткой метрополитена Дистрикт-лайн, который соединит арену со станцией Фулхэм-Бродвей. Новый стадион "Челси" обойдется Абрамовичу в 500 миллионов фунтов.

"Взвешенно проанализировав предложение клуба, я оценил высококачественный и эффектный проект. Вместимость стадиона значительно возрастет, хотя арена останется на том же месте. Болельщикам будет легко добираться от ближайших транспортных узлов, — отмечает Хан. — Лондон — один из величайших спортивных городов мира и меня радует, что скоро новый стадион "Челси" займет место среди великолепных арен столицы. Уверен, он станет украшением короны спортивного Лондона, привлечет туристов и болельщиков со всего мира".

Согласно прогнозам, последнюю игру своей команды на старой арене болельщики "Челси" смогут увидеть в мае 2019-го года. Новый стадион собираются остроить к сезону 2022/2023, с учетом возможных задержек — не позднее января 2024-го.