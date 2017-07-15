ВИДЕО: Московский "Спартак" впервые стал обладателем Суперкубка России

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На московском стадионе "Локомотив" состоялся матч за Суперкубок России между чемпионом "Спартаком" и обладателем Кубка "Локомотивом". В основное время счет не был открыт, а в дополнительное спартаковцы вырвали победу 2:1.