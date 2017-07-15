"Спартак" вперые завоевал Суперкубок России. Ранее команда трижды боролась за трофей, но во всех случаях проигрывала ЦСКА (2004, 2006, 2007).
Главный тренер красно-белых итальянец Массимо Каррера выиграл второй трофей с московским клубом. В мае этого года 53-летний специалист привел "Спартак" к победе в чемпионате России — первой за 16 лет. Каррера возглавил "Спартак" в августе прошлого года после отставки Дмитрия Аленичева.
Суперкубок России
Спартак — Локомотив 2:1 доп.вр. (0:0, 0:0, 1:0, 1:1)
Голы: Луис Адриано 101, Промес 113 — Фернандеш 116.
Спартак: Ребров, Джикия, Ещенко, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Попов (Ананидзе, 71), Промес, Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 90).
Локомотив: Гильерме, Игнатьев, Пейчинович, Кверквелия, Фернандеш, Тарасов (Миранчук, 103), Денисов (Коломейцев, 111), Баринов, Фарфан, Миранчук, Ари.