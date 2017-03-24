Сегодня в Магнитогорске состоялся первый матч второго полуфинала между местным "Металлургом" и казанским "Ак Барсом".

Первый период прошел безрезультатно, а во втором команды обменялись заброшенными шайбами. Счет открыли в большинстве гости после броска Федора Малыхина. "Магнитка" отыгралась благодаря голу Даниса Зарипова с передачи Сергея Мозякина. Этой передачей капитан "Металлурга"

отметился 100-м набранным результативным баллом в сезоне: 85 (48+37) очков он до этого набрал в "регулярке" и 15 (3+12) — в плей-офф.

На этом лучший бомбардир в истории российского хоккея не ограничился и принес победу своей команде в начале второго овертайма. Таким образом, на счету форварда "Металлурга" теперь уже 101 очко. До рекорда, который и принадлежит Мозякину (106 очков в сезоне-2013/14), осталось совсем немного.

Кубок Гагарина-2017. Полуфинал (1-й матч):

Металлург (Магнитогорск) — Ак Барс (Казань) 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

0:1 — Малыхин (Охтамаа) — 29:01 (5x4)

1:1 — Зарипов (Антипин, Мозякин) — 37:30 (5x5)

2:1 — Мозякин (Ли, Коварж) — 85:02 (5x5)

Счет в серии: 1-0.