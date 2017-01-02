"МЮ" обыграл сегодня "Вест Хэм" — 2:0. Команда Моуринью не проигрывает уже в 13 матчах во всех турнирах (чемпионат, Лига Европы и Кубок Англии)и это самая длинная беспроигрышная серия клуба с 2013 года, когда главным тренером тут был сэр Алекс Фергюсон. Один из мячей в ворота "молотобойцев" отправил Златан Ибрагимович, наколотивший уже дюжину голов в последних 12-ти играх.

"Ман Сити" одолел дома "Бернли" (2:1), играя с целый час вдесятером. Эта победа позволила "Горожанам" сократить отставание от "Ливерпуля" до двух очков, поскольку манкунианцы обидно потеряли два пункта в Сандерленде — 2:2. Дважды подопечные Юргена Клоппа вели в счете, но "Черные коты" неизменно сравнивали результат благодаря 11-метровым, реализованным Дефо.

Чемпионат Англии (20-й тур, 2 января)

Мидлсбро — Лестер 0:0

Вест Бромвич — Халл 3:1 (0:1)

Голы: Брант (49), Маколи (62), Моррисон (73) — Снодграсс (21)

Сандерленд — Ливерпуль 2:2 (1:1)

Голы: Дефо (25-пен., 84-пен.) — Старридж (19), Мане (72)

Ливерпуль: Миньоле, Клайн, Ловрен, Клаван, Милнер (Морено, 46), Лаллана, Джан, Вейналдум (Ориги, 73), Мане, Старридж (Лейва, 80), Фирмино.



Эвертон — Саутгемптон 3:0 (0:0)

Голы: Валенсия (73), Бейнс (81-пен.), Лукаку (89)

Манчестер Сити — Бернли 2:1 (0:0)

Голы: Клиши (58), Агуэро (62) — Ми (70)

МС: Браво, Санья, Отаменди, Коларов, Клиши, Туре, Фернандиньо, Навас (Сильва, 46), де Брюйне, Стерлинг (Стоунз, 89), Ихеаначо (Агуэро, 46).

Удаление: Фернандиньо (МС, 32).



Вест Хэм — Манчестер Юнайтед 0:2 (0:0)

Голы: Мата (63), Ибрагимович (78)

МЮ: Де Хеа, Валенсия, Джонс, Рохо, Дармиан (Мата, 46), Эррера, Кэррик, Погба, Лингард (Рэшфорд, 58), Ибрагимович, Мхитарян (Смоллинг, 65).

Удаление: Фегули (ВХ, 15).

1 Челси 19 49

2 Ливерпуль 20 44

3 Ман Сити 20 42

4 Арсенал 19 40

5 Тоттенхэм 19 39

6 Ман Юнайтед 20 39

7 Эвертон 20 30

8 Вест Бромвич 20 29

9 Борнмут 19 24

10 Саутгемптон 20 24

11 Бернли 20 23

12 Уотфорд 19 22

13 Вест Хэм 20 22

14 Лестер Сити 20 21

15 Сток Сити 19 21

16 Мидлсбро 20 19

17 Кристал Пэлас 19 16

18 Сандерленд 20 15

19 Халл Сити 20 13

20 Суонси Сити 19 12