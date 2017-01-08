"МЮ" на "Олд Траффорд" забил "Редингу" из лиги Championship четыре безответных усилиями Руни, Марсьяля и Рэшфорда (оформил дубль). Ракель продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы, полученной еще в августе, его возвращение в строй планируется в этом месяце.

Вице-лидер чемпионата Англии "Ливерпуль" принимал сегодня "Плимут" и не сумел размочить ворота команды, выступающей в четвертом по силе дивизионе (League Two) — 0:0. Латвийский защитник Наурис Булвитис наблюдал за ходом матча со скамейки запасных легендарного стадиона "Энфилд". Теперь в этой паре предстоит переигровка.

Лондонский "Арсенал" снова выручил Оливье Жиру, забивший на 89-й минуте победный гол в ворота "Престона" (2:1), чем избавил "канониров" от дополнительной игры в сезоне.

"Челси" и "Манчестер Сити" разобрались со своими соперниками достаточно легко: "синие" разгромили "Питерборо" (4:1), а "горожане" не оставили шансов "Вест Хэму" (5:0).

Отметим еще один матч "Эвертон" — "Лестер", в котором исход встречи решил бывший московский армеец Ахмед Муса. Клаудио Раньери выпустил не оправдывающего надежд нигерийца еще в первом тайме, а взорвался тот дублем в середине второго, благодаря чему действующий чемпион Англии увез победу — 2:1.

Кубок Англии-2017. 3-й раунд (1/32 финала):

Кардифф — Фулхэм 1:2 (1:2)

Голы: Пилкингтон (8) — Юхансен (14), Сессеньон (33)

Ливерпуль — Плимут 0:0

Ливерпуль: Кариус, Александер-Арнолд, Гомес, Морено, Эджариа (Лаллана, 75), Стюарт, Джан (Старридж, 63), Лейва, Оджо, Вудберн (Фирмино, 75), Ориги.



Мидлсбро — Шеффилд Уэнсдей 3:0 (0:0)

Голы: Лидбиттер (58), Негредо (67), де Рон (90)

Удаление: Айяла (М, 59).

Челси — Питерборо 4:1 (2:0)

Голы: Педро (18, 75), Батшуайи (43), Виллиан (52) — Николс (70)

Челси: Бегович, Терри, Зума, Иванович, Кэйхилл (Айна, 57), Лофтус-Чик (Аспиликуэта, 70), Чалоба, Педро, Виллиан (Канте, 73), Фабрегас, Батшуайи.

Удаление: Терри (Ч, 67).



Тоттенхэм — Астон Вилла 2:0 (0:0)

Голы: Дэвис (71), Сон Хын Мин (80)

Тоттенхэм: Ворм, Дэвис, Алдервейрелд (Нкуду, 70), Картер-Викерс, Триппьер, Уинкс, Дайер, Сиссоко (Онома, 84), Виммер, Сон Хын Мин, Янссен (Алли, 60).



Манчестер Юнайтед — Рединг 4:0 (2:0)

Голы: Руни (7), Марсьяль (15), Рэшфорд (75, 79)

МЮ: Ромеро, Блинд, Рохо (Джонс, 19), Смоллинг, Янг, Мата (Швайнштайгер, 78), Феллайни, Кэррик (Фосу-Менса, 78), Рэшфорд, Руни, Марсьяль.



Бристоль Сити — Флитвуд Таун 0:0

Сток Сити — Вулверхэмптон 0:2 (0:1)

Голы: Элдер Кошта (29), Доэрти (80)

Халл — Суонси 2:0 (0:0)

Голы: Эрнандес (78), Таймон (90)

Аккрингтон — Лутон 2:1 (1:0)

Голы: Макконвилл (45), Беклз (57) — Грэй (54)

Удаление: Ри (Л, 90).

Саттон Юнайтед — Уимблдон 0:0

Болтон — Кристал Пэлас 0:0

Бирмингем — Ньюкасл 1:1 (1:1)

Голы: Юткевич (42) — Мерфи (5)

Брентфорд — Истли 5:1 (5:1)

Голы: Барбе (9-пен.), Филд (17, 38), Вибе (23), Сойерс (45) — Обилейе (29)

Хаддерсфилд — Порт Вейл 4:0 (1:0)

Голы: Пэйн (28, 84), Палмер (73), Банн (80)

Уотфорд — Бертон 2:0 (1:0)

Голы: Кабаселе (21), Синклэйр (77)

Уиком — Стаурбридж 2:1 (0:0)

Голы: Вуд (47), Акинфенва (83) — Скарр (70)

Эвертон — Лестер 1:2 (0:0)

Голы: Лукаку (63) — Муса (66, 71)

Эвертон: Роблес, Фунес Мори, Уильямс, Бейнс, Холгейт (Деулофеу, 46), Дэвис, Баркли (Коне, 75), Бэрри, Коулмэн, Лукаку, Валенсия (Миральяс, 62).

Лестер: Шмейхель, Хут, Чилуэлл, Симпсон, Морган, Грэй (Фукс, 77), Ндиди, Дринкуотер, Менди, Олбрайтон (Капустка, 84), Ульоа (Муса, 35).



Вест Бромвич — Дерби Каунти 1:2 (1:0)

Голы: Филлипс (35) — Бент (51), Инс (54)

Барроу — Рочдейл 0:2 (0:1)

Голы: Хендерсон (17), Хендерсон (62)

Норвич — Саутгемптон 2:2 (0:1)

Голы: Уиттакер (52-пен.), Нейсмит (90+2) — ван Дейк (38), Йосида (67)

Ротерхэм — Оксфорд 2:3 (0:1)

Голы: Уорд (51), Адейеми (90) — Тэйлор (41), Эдвардс (80), Хэммингс (88)

Уиган — Ноттингем Форест 2:0 (1:0)

Голы: Григг (45), Вилдсхут (57)

Блэкпул — Барнсли 0:0

Миллуолл — Борнмут 3:0 (1:0)

Голы: Морисон (26), Каммингс (49), Фергюсон (90+3)

Брайтон — МК Донс 2:0 (1:0)

Голы: Кайяль (9), Хемед (72)

КПР — Блэкберн 1:2 (0:1)

Голы: Бидуэлл (61-пен.) — Линч (8-авт.), Фини (58)

Сандерленд — Бернли 0:0

Ипсвич — Линкольн Сити 2:2 (1:1)

Голы: Лоуренс (12, 86) — Робинсон (7, 65)

Престон — Арсенал 1:2 (1:0)

Голы: Робинсон (7) — Рэмзи (46), Жиру (89)

Арсенал: Оспина, Габриэл, Мустафи, Монреаль, Окслейд-Чемберлен (Уэлбек, 83), Мэйтленд-Найлз (Холдинг, 90), Рэмзи, Джака, Ивоби, Перес (Рен-Аделед, 90), Жиру.



Вест Хэм — Манчестер Сити 0:5 (0:3)

Голы: Туре (33-пен.), Нордтвейт (41-авт.), Сильва (43), Агуэро (50), Стоунз (84)

МС: Кабальеро, Стоунз, Сабалета, Клиши, Отаменди, Сильва (Нолито, 58), де Брюйне (Алейш Гарсия, 68), Стерлинг, Туре (Делф, 78), Санья, Агуэро.

