Во время турнира Golden Gloves для боксеров-любителей в Лос-Анджелесе произошла массовая потасовка с участием зрителей, передает портал TMZ.

Причиной начала конфликта стало неспортивное поведение одного из участников боя, который ударил своего соперника уже после гонга. Это вызвало негодование зрителей, которые тут же устроили массовую потасовку. В ход пошли не только кулаки, но и мебель. Одна из женщин огрела стулом по спине мужчины, что хорошо видно на видео, представленном выше.

Когда на место происшествия прибыла полиция, конфликт уже закончился. Никто из участников драки не получил серьезных повреждений. Только некоторые болельщики возмущались отсутствием безопасности на мероприятии, а затем соревнования продолжились, как ни в чем ни бывало.

В сеть часто в последнее время попадают видеоролики с соревнований в России, во время которых зрители также не прочь выяснить отношения друг с другом. Как видим и в США подобное вполне может случиться, да еще и с активным участием представительниц слабого пола.