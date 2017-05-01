В финальном матче турнира в Каталонии Надаль обыграл австрийца Доминика Тима со счетом 6:4, 6:1. Победа в Барселоне стала для Рафы десятой в карьере, после чего Надаль прыгнул в бассейн с болбоями. Неделей ранее 30-летний испанский теннисист одержал 10-ю победу и на турнире в Монте-Карло.

Рафаэль Надаль в настоящий момент занимает пятую строчку в рейтинге АТР. Он обладатель 71 титула, 14 раз выигрывал турниры серии "Большого шлема", дважды становился олимпийским чемпионом (Пекин-2008 в одиночном разряде, Рио-де-Жанейро-2016 в паре с Марком Лопесом).