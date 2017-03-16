В 1/8 финала пути испанца пересеклись с давним соперником — швейцарцем Роджером Федерером (АТР, 10) Это была их 35-я очная встреча и в 12-й раз победу одержал Федерер. На сей раз все закончилось уже за 69 минут, в которых швейцарский теннисист отдал только 5 геймов — 6:2, 6:3.

За выход в полуфинал Федерер поборется с австралийцем Ником Кирьосом (АТР, 16), который этой ночью отправил отдыхать вторую ракетку мира серба Новака Джоковича — 6:4, 7:6 (7-3). Любопытно, что пока Джоковичу ни разу не удалось обыграть австралийца в очных поединках.

Что касается Надаля, то в Индиан-Уэллсе он еще выступил и в парном разряде с австралийцем Бернардом Томичем. Во время их матча против представителя ЮАР Рэйвена Клаасена и американца Раджива Рама Надаль попытался отбить мяч, бросил ракетку вверх, в результате чего она соприкоснулась-таки с мячом и улетела к болельщикам.

Трюк повеселил публику, но встречу Надаль и Томич все равно проиграли — 6:3, 6:7, 9:11.