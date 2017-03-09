На разработку модели ушло около года, она выполнена из специальной эластичной ткани. Предполагается, что в продажу хиджабы поступят в следующем году и будут представлены в трех цветах: черном, сером и обсидиановом.

В конце февраля 2016 года Nike представил новое мотивационное видео о женщинах Ближнего Востока. Его цель — сломать стереотипы и изменить культурный и социальный взгляд на женщину. В съемках приняли участие скейтер Захра Лари, тренер по паркуру Амаль Мурад, певица Балкис Фаси из Эмиратов, боксерша Арифа Бсеисо из Иордании и фехтовальщица из Туниса Инес Бубакри.