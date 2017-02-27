Разыгрывающий "Делавэра 87" Нейт Робинсон нашел оригинальный выход из трудного положения во время игры и пробежал с мячом между ног соперника, сообщает Twitter NBA Russia.

В матче D-Лиги (младшая лига Национальной баскетбольной ассоциации) между "Дэлавером" и "Рэпторс 905" (96:110) 175-сантиметровый Нейт Робинсон проскочил между ног центрового Эди Тавареса (рост — 218 см) и едва не поразил кольцо соперника.

Самое крутое видео дня. Легендарный Нэйт Робинсон пролезает между ног у противника во время обводки! pic.twitter.com/zlOYV25Vel— NBA Russia (@NBA_RU) February 26, 2017

32-летний Нейт Робинсон до 2015 года выступал на протяжении десяти лет в НБА в составе таких клубов, как "Нью-Йорк Никс", "Бостон Селтикс", "Оклахома-Сити Тандер", "Голден Стэйт Уорриорз", "Чикаго Буллз", "Денвер Наггетс", "Лос-Анджелес Клипперс" и "Нью-Орлеан Пеликанс". Несмотря на малый рост, Робинсон трижды становился победителем конкурса данков в рамках уик-энда "Всех звезд НБА" (2006, 2009, 2010).